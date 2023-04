Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

O treinador do Portimonense disse esta sexta-feira que espera ver em campo uma equipa corajosa e enérgica na receção de sábado ao Rio Ave, para inverter o ciclo de cinco derrotas consecutivas na I Liga portuguesa de futebol.

"Temos de ter coragem e capacidade de abordar [o jogo] de forma enérgica e positiva, para procurar inverter esse ciclo negativo no qual temos estado inseridos", disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 27.ª jornada.

O técnico dos algarvios enfatizou que, dessas cinco derrotas, quatro delas foram "pela margem mínima", incluindo frente ao Sporting e ao FC Porto, e que no desaire (0-2) em Chaves a sua equipa desperdiçou duas grandes penalidades.

"Sabemos bem que, nestes jogos, fizemos mais do que o suficiente para ter outros resultados, mas o que fica para a história é que não somámos pontos e isso deixou-nos obviamente mais desconfortáveis. (...) Houve, de facto, jogos onde só nos podemos queixar de nós próprios, na forma como deixámos escapar os pontos por entre os dedos, mas isso é passado", ressalvou.

Com as equipas abaixo do Portimonense a pontuarem nas últimas jornadas, Paulo Sérgio reconheceu que a pressão "aumenta" para os algarvios na luta pela manutenção, mas vincou que a equipa sente-se mais pressionada por não conseguir vitórias.

"É óbvio, não há como fugir, sabemos que estamos pressionados, mas acima de tudo estamos pressionados porque não temos conseguido fazer aquilo a que nos propomos, que é somar pontos", referiu, assinalando que o triunfo frente ao Rio Ave será "importantíssimo", mas não resolverá a situação do Portimonense no campeonato.

Quanto ao adversário de sábado, o técnico salientou que o Rio Ave é uma equipa "competente, com ideias muito bem definidas, com jogadores de qualidade, bem trabalhada e que joga bom futebol".

O Portimonense, 14.º classificado, com 26 pontos, e o Rio Ave, 10.º com 33, defrontam-se no sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.