"É obrigatório dar imagem completamente diferente de Arouca", diz Paulo Sérgio

O Boavista, 11.º classificado, com 21 pontos, recebe no domingo o Portimonense, 12.º, com 20, no Estádio do Bessa Séc. XXI, no Porto, às 18.00, com arbitragem de João Gonçalves (Associação de Futebol do Porto)

O treinador do Portimonense disse este sábado que a sua equipa quer dar, na deslocação de domingo ao terreno do Boavista, da 18.ª jornada da Liga Bwin, uma imagem "completamente diferente" da derrota em Arouca.

"É obrigatório dar uma imagem completamente diferente do que fizemos em Arouca", afirmou Paulo Sérgio, numa referência à goleada (4-0) sofrida na jornada anterior, o quinto jogo seguido sem vencer no campeonato.

Os seus jogadores deverão apresentar "níveis competitivos e de concentração muito mais elevados" para conseguir a vitória, depois de uma semana em que o foco, nos treinos, nem sequer passou pela má exibição.

"Quando corre tanta coisa mal, acreditamos que tenha sido um momento de lapso coletivo. Porque, com tanta coisa mal feita, é quase mandar isso para trás das costas e seguir em frente", frisou.

Paulo Sérgio reconheceu "valor e competência" ao Boavista, que caracterizou como "uma equipa sempre com muita atitude, com jogadores de qualidade, bem organizada e que sabe bem o que quer do jogo", além de o Estádio do Bessa Séc. XXI ser "espetacular" e criar "um ambiente muito bom para o futebol".

Sobre os sete reforços já garantidos pelos algarvios no mercado de inverno, o técnico sublinhou a melhoria da competitividade interna, que se refletirá no futebol produzido.

"Acredito que vamos ficar mais competitivos internamente e que isso se vai refletir no produto final", referiu, destacando a mistura entre "gente já com bastante experiência e também gente a pensar no futuro".

Elogiando "a manobra bem conseguida" da administração da SAD algarvia, Paulo Sérgio confessou, porém, que ainda espera por mais novidades no setor ofensivo até ao fecho do mercado: "A introdução de extremos é extremamente importante".

