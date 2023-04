Carlinhos, médio brasileiro do Portimonense, fez o primeiro jogo da época no Dragão, na derrota (1-0) frente ao FC Porto. Não escondeu a emoção com o regresso após grave lesão.

Regresso aos relvados e primeiro jogo da época: "Agradecer a Deus e à minha família. Foi um momento difícil, chorava todos os dias, estou emocionado, mas a sensação é gratificante. Estou feliz, infeliz pelo resultado, mas feliz pelo regresso."

Jogo: "Jogar aqui é sempre difícil, o FC Porto é das melhores equipas da Europa. Tentámos, podíamos ter ganho, mas não foi possível."

Vencer é necessidade: "A equipa luta bastante para voltar a vencer. Está difícil, nesta fase final todos querem vencer, mas vamos chegar lá."