Diaby de saída do Portimonense e com destino a Inglaterra

Médio é pretendido pelo Sheffield Wednesday e não tem sido imprescindível para Paulo Sérgio



A SAD do Portimonense ainda não confirma o empréstimo - com opção de compra - de Diaby ao Sheffield Wednesday, equipa inglesa que participa no Championship, mas tudo indica que o negócio vai mesmo para a frente.

O médio franco-marfinense, 26 anos, atuou nos dois jogos da Taça da Liga e até foi titular em Matosinhos (saiu ao intervalo), mas a sua utilidade no plantel de Paulo Sérgio tem sido questionada.

Diaby fez 28 jogos na temporada transata, 17 a titular e 11 como suplente utilizado e marcou um golo. A confirmar-se, será o quinto médio a sair.