Destaque no Portimonense é cobiçado pelo Zenit: "Sonho atuar num gigante europeu"

Brasileiro marcou três golos nos últimos sete jogos do campeonato e esteve em grande destaque, sendo mesmo a revelação da equipa. Tem contrato até 2023 e deixa elogios a Paulo Sérgio

Willyan Rocha, defesa-central de 25 anos, foi um dos grandes destaques do Portimonense na retoma do campeonato. Paulo Sérgio deu-lhe a titularidade e o brasileiro respondeu com atuações de nível, marcando três golos e chegando, inclusive, a atuar na posição de trinco. Não foi por acaso, aliás, que o seu nome surgiu recentemente associado aos russos do Zenit. "Fiquei muito satisfeito com o nível individual que atingi no regresso da Liga. Sempre confiei muito no trabalho e no meu potencial, e, com a confiança que o míster Paulo Sérgio depositou em mim, consegui fazer um trabalho positivo e ajudar o Portimonense a fazer bons jogos."

Willyan raramente perde um lance disputado nas alturas. "Uma das minhas boas características é o jogo aéreo. A primeira função de um central, claro, é defender, mas gosto de procurar fazer a diferença nas bolas paradas na área adversária", reconhece o jogador, que marcou quatro golos, três deles na I Liga e todos nas últimas sete jornadas do campeonato. "Ajudei os meus companheiros e a equipa e isso deixou-me imensamente feliz."

No entender de Willyan, "a continuidade do míster é uma grande conquista para o Portimonense", referindo o trabalho de Paulo Sérgio, pese o facto de a permanência ser apenas possível face à desclassificação do V. Setúbal. "Teve uma ação notável. Deu-nos muita confiança e passámos a acreditar em nós próprios. É um grande treinador e vai ajudar muito mais na próxima época."

Depois, comentando o interesse do Zenit - a SAD já disse que não abre mão do central por menos de 20 milhões de euros -, revela compreensível satisfação. "É sinal que fiz bem o meu trabalho. Tenho o sonho de atuar num gigante europeu, mas vamos com calma. Falando com a administração, veremos o que é melhor para mim e para o clube. Não esqueço que foi o Portimonense que me abriu as portas da I Liga."