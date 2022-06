Depois do São Paulo, Botafogo tenta Willyan, mas Portimonense não tem proposta

No Brasil, dão conta do interesse do clube no defesa, mas a SAD ainda não tem proposta.

A SAD do Portimonense não recebeu, ultimamente, qualquer proposta por Willyan, mas é admissível que o Botafogo de Luís Castro venha ainda a formalizar o interesse, até porque a nova janela de transferências no Brasil só abre dia 18 de julho, prolongando-se depois até 15 de agosto. Foi a imprensa brasileira, aliás, que deu conta desse propósito.

Willyan, o central de 27 anos que é um dos capitães de equipa e foi utilizado por Paulo Sérgio em 32 jogos (dois golos e quatro assistências), tem sido, de resto, alvo de muita cobiça, inclusive de emblemas europeus, nomeadamente alemães, mas o último clube a insistir na contratação dele foi o São Paulo, em fevereiro.

Na altura, recorde-se, os algarvios rejeitaram qualquer negócio e declararam publicamente que só depois de garantida a permanência poderiam pensar no assunto. Willyan tem contrato até 2023 e, tudo o indica, voltará a ser um tema quente neste defeso.

