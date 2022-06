Depois de Beto, Udinese volta a Portimão e quer levar um guarda-redes

Há mais interessados, mas o emblema de Udine, onde alinha Beto, está na frente e a SAD já fixou uma verba: cinco milhões de euros por 70 por cento do passe. O guarda-redes brasileiro foi titular indiscutível nas duas últimas épocas e teve um rendimento elogiado de forma unânime. O assédio não é novo, mas agora o negócio tem mesmo pernas para andar.

O guarda-redes Samuel Portugal continua com muito mercado e de Itália surgiram agora novas abordagens, com a da Udinese à cabeça. Já há um ano, recorde-se, o brasileiro foi alvo de cobiça, tendo-se então falado, em especial, no interesse do Milan e do Sporting, entre outros clubes. A SAD, atenta à situação, já estipulou uma verba e admite negociar Samuel a troco de cinco milhões de euros por 70 por cento do passe. Vários outros emblemas estão de olho no homem que fez quase toda a formação no Curitiba.

Samuel chegou a Portimão em 2018, andou pelos sub-23 e agarrou a titularidade na equipa principal nas duas últimas épocas, durante as quais realizou 61 jogos. Aposta forte de Paulo Sérgio, o guardião brasileiro, 28 anos, foi unanimemente elogiado pela crítica - e pelos adversários - em diversas partidas do último campeonato, tendo sido considerado várias vezes o homem do jogo. Tem contrato até 2026.

Os algarvios, além de Samuel, contam com o iraniano Payam e com o japonês Kosuke para a baliza e, curiosamente, também eles têm sido associados a outros emblemas. O futuro da baliza algarvia depende, pois, da evolução destes dossiês, sendo que a Udinese se deu muito bem com a contratação de Beto ao Portimonense...

Leia também Vídeos Prossegue a jornada de Ronaldo até Santiago de Compostela: "Etapa difícil, com montanha" Ronaldo Fenómeno, antigo futebolista e agora presidente do Valladolid, prometeu ir até Santiago de Compostela de bicicleta caso o emblema espanhol subisse à La Liga. Nas redes sociais, o brasileiro tem feito o acompanhamento da jornada e hoje partiu para o terceiro dia. "Uma etapa difícil, com subidas e descidas, montanhas...", analisou.

Payam e Kosuke à espreita

Payam Niazmand, iraniano de 27 anos, e Kosuke Nakamura, japonês, da mesma idade, são os outros guarda-redes do Portimonense, ambos tapados por Samuel. No entanto, Paulo Sérgio já os elogiou diversas vezes. Internacionais pelos respetivos países, ambos querem ir ao Mundial e, como é óbvio, desejam ter uma participação mais ativa entre os postes, sob pena de perderem o avião para o Catar. Alguns clubes iranianos têm namorado a SAD algarvia para um eventual negócio com Payam, mas tal dependerá de Samuel.