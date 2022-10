Pedrão reconhece a grande qualidade dos avançados do FC Porto, mas parte sem temor para os defrontar, num jogo que será complicado. O brasileiro relativiza a derrota da última jornada, em Vizela, prometendo alto nível para contrariar a capacidade técnica dos avançados do FC Porto e uma estratégia assertiva durante os 90 minutos.

Pedrão vai ter pela frente Taremi, Evanilson e companhia e está preparado para o duelo, sem receios, embora com o máximo respeito pelos adversários e sabendo que é fundamental apresentar-se a um nível elevado para dar conta do recado. "O FC Porto tem um dos melhores ataques do campeonato e temos consciência da capacidade técnica dos seus avançados, que é enorme. Porém, vamos lidar com a situação como sempre fazemos em qualquer jogo, com o máximo de atenção e concentrados durante os 90 minutos".

O central brasileiro adianta que a preparação da semana visou todos os aspetos e acredita que a estratégia tem tudo para dar certo. Um deslize poderá ser fatal e é indispensável "muita concentração" logo a partir do minuto inicial. Pedrão é um dos indiscutíveis de Paulo Sérgio e esta época já obteve um golo, na vitória sobre o Famalicão.

Os dragões surgem moralizados pelas duas últimas vitórias, sobre Braga e Bayer Leverkusen, e o Portimonense perdeu na derradeira jornada, em Vizela, mas o 6.º lugar na tabela, em igualdade pontual com o quinto classificado, prova que a carreira é positiva

"Começámos bem a Liga e não é uma derrota que nos deixa abalados. Ao mesmo tempo, defrontar o campeão é motivador e pode ser a chave para voltar aos triunfos e ter mais sucesso", salienta o jogador, citado pela sua assessoria.