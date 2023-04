Defesas de Kosuke, guarda-redes do Portimonense, chegam ao Japão 

Exibição com o Estoril teve eco internacional e regresso à seleção volta a ser possível.

Nove jornadas depois, o guarda redes Kosuke não sofreu golos e contribuiu decisivamente para a vitória do Portimonense no terreno do Estoril, efetuando três defesas de qualidade.

Titular absoluto desde a quinta jornada, quando Samuel rumou ao Dragão, o japonês foi mesmo notícia no seu país, reforçando a ideia de que está na calha para voltar a ser convocado para a seleção nipónica.

Kosuke é internacional e esteve nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas no último Mundial ficou de fora. Agora, graças ao destaque nos algarvios, tem tudo para reencontrar Gonda na seleção.