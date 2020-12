De saída do Botafogo, japonês Honda é apontado ao Portimonense

Apesar de ter feito 24 jogos e marcado três golos, o médio ofensivo, que é internacional, vê com bons olhos o regresso ao futebol europeu e a sua saída do Botafogo, a custo zero, está já anunciada.

O médio japonês Keisuke Honda está na agenda do Portimonense para a reabertura de mercado, segundo noticia a imprensa nipónica, que dá conta, inclusive, de "contactos positivos" na abordagem já feita pelos responsáveis algarvios. Honda tem 34 anos e fez a formação no Nagoya Grampus, tendo chegado ao futebol europeu em 2007, para jogar nos holandeses do Venlo. Depois, atuou no CSKA, Milan, Pachuca e estava agora no Botafogo.

O Portimonense, recorde-se, tem dois japoneses no seu plantel, Gonda e Anzai.