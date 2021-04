Da infância aos treinos com bolas de ténis: o percurso de uma revelação da Liga NOS

Avançado Beto, de 23 anos, nasceu em Lisboa, mas tem também nacionalidade guineense. Deu os primeiros passos nos distritais, fez percurso sereno e esta época já brilha nos relvados da Liga NOS

Numa curta viagem ao passado, Norberto Gomes, Beto, recorda os "amigos para a vida" do bairro do Miradouro e os dois hat tricks com que impressionou no Montijo.

Conte lá como foi a sua infância...

-Os meus pais são guineenses, mas nasci em Lisboa. Tenho duas irmãs e a minha infância foi top! Vivi em Tires, no bairro do Miradouro, perto do Aeródromo e do campo do Tires, com um círculo de amigos que dura até hoje. Foi uma fase divertida, e só de recordar esses momentos dá-me felicidade. São amigos para a vida, mesmo que alguns tenham viajado, mas mantenho o contacto com todos eles. São os primeiros a enviar parabéns e são eles os primeiros a quem respondo.

Foi no União de Tires que tudo começou?

-Comecei no Tires porque queira jogar mais a sério. Na escola safava-me, mas a minha mãe não me deixava jogar...depois lá deixou. Entrei no futebol porque os meus colegas eram federados e eu não, mas achava que era melhor do que eles.

Treinava com bolas de ténis?

-Fiz esse trabalho, penso que primeiro com o míster Lopes, na formação, e depois nos seniores, com Nuno Mourinha. Lembro-me bem, ficávamos noite dentro a fazer treinos de finalização com bolas de ténis. Era para melhorar, e ajudou, mas continuava a falhar...

Mas depois, no Montijo, marcou que se fartou!

-Queria ver em que nível estava. Vinha do Distrital, o Campeonato Nacional de Seniores é mais competitivo, mas nunca pensei que ia jogar logo. Tive essa oportunidade, fiz um hat trick logo na primeira jornada e outro na terceira. Marquei muitos golos [21], é verdade, e comecei a ser mais falado. O grupo era excelente e recordo-me que, mesmo com três meses sem receber, fomos ao Louletano ganhar 1-0. Chegámos a liderar.

Seguiu-se o Portimonense, já sabemos. Foi viver para o Centro de Treinos?

-É verdade. Vivia sozinho, mas não me fazia confusão, tinha o meu espaço e ninguém me chateava. Agora vivo num apartamento. Sozinho. Mas tenho namorada...

