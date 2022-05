Confirma-se o pior cenário para Carlinhos após lesão frente ao Sporting

Exame revelou que o médio sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Confirma-se o pior cenário para Carlinhos: o médio sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, diagnóstico traçado após o exame de imagem ontem efetuado. O brasileiro saiu de maca ainda na primeira parte do jogo com o Sporting e logo se receou que o problema pudesse ter gravidade.

Reforço desta época, Carlinhos cedo garantiu um lugar na equipa e teve um rendimento bastante positivo, obtendo três golos - o último, precisamente, contra os leões - e realizando um total de 37 jogos, 31 na Liga Bwin e os restantes nas taças. A recuperação será morosa, pelo que o médio, de 27 anos, perderá parte da próxima época.

Entretanto, Francisco Mascarenhas não vai continuar no Portimonense, uma vez que não chegou a acordo com a SAD. O ponta-de-lança, de 21 anos, que fez a formação no Estoril, foi um dos melhores marcadores nos sub-23 na fase de apuramento do campeão. A partir de 30 de junho é um jogador livre.