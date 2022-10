"Ciclo negativo? Como responsável que sou, tudo me preocupa"

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na antevisão ao jogo com o Estoril (domingo, 15h30).

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, que soma quatro derrotas consecutivas em jogos oficiais, espera uma "resposta afirmativa" do grupo na receção de domingo ao Estoril, em jogo da 11.ª jornada da I Liga.

"Não estamos satisfeitos com isso e espero uma resposta afirmativa do grupo na busca do resultado que nos interessa. (...) É mais um dia de trabalho e mais um dia em que nós, obviamente, tudo faremos em busca do nosso objetivo, que é somar os três pontos", disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida.

O treinador dos algarvios afirma-se preocupado com o ciclo negativo de três desaires no campeonato e um na Taça de Portugal, além do facto de a equipa ter ficado "em branco" nessas quatro partidas.

"Tudo me preocupa, como responsável que sou. Queremos somar pontos a cada partida e já me preocupava quando estávamos a somar pontos. Agora também me preocupa, obviamente. Não vou ser hipócrita e dizer que não me preocupa. Nós queremos que as coisas corram bem a cada jornada", referiu.

O treinador do Portimonense, que na jornada anterior da Liga perdeu no terreno do Rio Ave (1-0), salientou que a equipa está a jogar bem e a criar oportunidades de golo.

"Acho que vocês viram a última jornada. Foi mais uma onde tivemos prestação e não tivemos pontos. As ocasiões estão lá, não temos posto a bola dentro, mas temos criado as situações para marcar e, portanto, vamos todos ter fé de que amanhã [domingo] o vamos fazer", declarou.

Paulo Sérgio frisou que o treino de finalização "faz parte da receita semanal", acrescentando: "Não há uma semana em que não se trabalhe finalização, não há uma semana em que não se trabalhe organização ofensiva ou defensiva, é como escovar os dentes todos os dias."

Quanto ao adversário de domingo, o técnico sublinhou que se trata de "uma equipa boa, bem trabalhada, recheada de ótimos valores individuais e muito bem organizada", notando "algumas diferenças, com postura no terreno diferenciada", face ao conjunto estorilista da temporada passada.

O Portimonense e o Estoril, respetivamente oitavo e nono classificados, ambos com 15 pontos, defrontam-se no domingo, às 15h30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Gustavo Correia (Associação de Futebol do Porto).