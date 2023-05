Chelsea volta à carga para investir na SAD do Portimonense

Pedrão, do Portimonense

Os principais alvos do Chelsea estão no futebol francês, belga, português e sul-americano

O Chelsea vai voltar à carga para investir na SAD do Portimonense, segundo o jornal "The Guardian", que garante que o emblema inglês está perto de "iniciar o seu projeto junto de vários clubes europeus" e que vai começar pelo Estrasburgo, indo de encontro à vontade do seu proprietário, Todd Boehly, o rosto da empresa Clearlake Capital.

Os principais alvos estão no futebol francês, belga, português e sul-americano. No que toca ao Portimonense, recorde-se que o Chelsea já ofereceu 40 milhões de euros por 75 por cento da SAD, mas, na altura, os algarvios declinaram a proposta.

"O Portimonense não está à venda, é a decisão dos acionistas", disse, em março, fonte da sociedade desportiva a O JOGO.

