Chelsea ofereceu 40 milhões para comprar SAD do Portimonense, mas levou nega

Londrinos estavam dispostos a oferecer 40 milhões de euros por 75% da SAD do Portimonense. O emblema algarvio rejeitou.

O Portimonense rejeitou uma oferta do Chelsea para a venda de 75 por cento da SAD dos algarvios. "O Portimonense não está à venda, é a decisão dos acionistas", confirmou a O JOGO uma fonte da sociedade desportiva que gere o futebol profissional do emblema de Portimão.

A recente e iminente informação de que o Chelsea está prestes a comprar o Estrasburgo, de França, trouxe de novo à baila o nome do Portimonense. De facto, o clube algarvio foi um dos alvos dos novos donos do emblema londrino. De acordo com as informações recolhidas, a SAD do Portimonense recebeu uma proposta que rondou os 40 milhões de euros, e que poderia chegar aos 50, para vender 75 por cento da sociedade desportiva, cenário que rejeitou, argumentando que, mais importante do que as verbas em causa, está o sucesso do projeto.

Recorde-se que outros grupos económicos já manifestaram o interesse na compra da SAD, casos concretos de investidores da Arábia Saudita e outros países do Médio Oriente. No entanto, o clube alvinegro sempre apontou na direção de privilegiar um projeto que em pouco mais de meia dúzia de anos tem dado frutos, quer no campo desportivo, com presenças consecutivas na Liga, quer, também, no aspeto negocial, uma vez que vários jogadores têm sido transferidos para outros emblemas com dividendos assinaláveis.