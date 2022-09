Chegou esta temporada e garante: "Desejo ser opção na equipa principal"

João Nóbrega chegou a Portimão esta temporada para jogar nos sub-23 e soma três golos em cinco jogos. Paulo Sérgio já tem o promissor médio debaixo de olho

A cumprir a primeira época ao serviço do Portimonense, João Nóbrega é um dos jogadores dos sub-23 que tem dado nas vistas na Liga Revelação, onde soma cinco jogos e três golos marcados.

Esta temporada, o madeirense, de 20 anos, já foi chamado por várias ocasiões aos trabalhos da equipa principal dos algarvios. "Quero ganhar o meu espaço", afirma, determinado.

O jovem tem sido chamado aos trabalhos da formação principal, na qual ambiciona ter um lugar em breve. "Quero estar cada vez mais perto do sucesso e sei que é preciso muito trabalho. Estas chamadas do míster Paulo Sérgio só me dão mais motivação para continuar o meu caminho, mas tudo a seu tempo", refere a O JOGO o médio de 20 anos, almejando ganhar espaço no plantel principal e estrear-se ao mais alto nível. "A curto prazo, quero ganhar o meu espaço e desejo ser opção na equipa principal, tal como estrear-me na primeira liga. Mas o meu maior sonho é chegar à Seleção Nacional", revela.

A formação alvinegra regista uma vitória e um empate neste arranque da Liga Revelação e João Nóbrega não duvida que os guerreiros do Sul têm potencial para lutar pelo pódio, mas relembra que o mais importante é "evoluir", princípio fundamental desta competição.

"O essencial é aprender e crescer, preferencialmente a ganhar. A equipa teve um bom arranque e uma evolução notória numa competição muito competitiva e intensa. A união acaba por fazer a diferença e se continuarmos assim, temos capacidade para lutar pelo pódio", sublinha o madeirense, que tem contribuído com golos e assistências para este começo positivo do Portimonense. "Tento dar sempre o melhor e nada disso seria possível sem aos meus colegas. A palavra-chave é equipa", remata.

Convite após amigável

Na temporada passada, João Nóbrega encontrava-se ao serviço do Olhanense e foi precisamente num particular com o Portimonense que surgiu o convite dos alvinegros. "Destaquei-me. No final, surgiram os primeiros contactos e nem pensei duasvezes. É um clube de primeira e que está a crescer a olhos vistos", diz.