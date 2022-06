Central do Portimonense estará na agenda de Luís Castro

Willyan, central do Portimonense

Willyan Rocha apontado ao Botafogo.

Informações oriundas do Brasil garantem que o Botafogo está interessado na contratação e Willyan Rocha, central brasileiro dos quadros do Portimonense. O defesa de 27 anos tem contrato com o clube algarvio até 2023.

Willyan chegou ao Algarve na temporada 2019/20 e foi-se afirmando como uma das figuras da equipa. Em 2021/22 realizou 32 jogos e apontou dois golos.

O Botafogo, recorde-se, é orientado por Luís Castro e atravessa um mau momento na temporada, com apenas um ponto somado nos últimos quatro jogos do campeonato.