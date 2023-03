Carlinhos volta a jogar pelo Portimonense quase um ano depois

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio brasileiro recuperou de uma lesão ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O médio Carlinhos teve direito a alguns minutos de competição no jogo-treino que o Portimonense efetuou na manhã deste sábado, com o Amora, no Portimão Estádio, à porta fechada.

O brasileiro não atuava desde maio passado, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Um regresso muito saudado pelos algarvios, num teste em que não foi divulgado o resultado por acordo entre os dois clubes.