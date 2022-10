Caricato: Seck saiu por engano e deixou o Portimonense com menos dois

Técnico Paulo Sérgio mudou o plano das substituições quando estas já estavam em marcha, mas Seck não percebeu. Depois esperou autorização para reentrar

Aos 89' do Rio Ave-Portimonense sucedeu uma situação caricata. Os visitantes preparavam-se para fazer duas substituições, mas de repente Paulo Sérgio mudou de ideias quanto aos jogadores a sair, só que a substituição já estava em marcha e acabaram por sair três jogadores, sendo que o que saiu por engano, Seck, demorou ainda alguns segundos a ser autorizado a reentrar. O Portimonense estava já com menos um e dessa forma, à procura do empate, ficou temporariamente com menos dois, o que fez o técnico Paulo Sérgio levar as mãos à cabeça.

Saíram Yago e Paulo Estrela e entraram Pastor e Rochez, mas a julgar pelas palavras do técnico, Yago deveria ter ficado em campo e era Seck que o técnico, afinal, pretendia tirar, de forma a deixar em campo dois pontas de lança Yago e Rochez). Secka ouviu da boca do técnico para sair rápido e saiu, mas junto à linha era outra a ordem de substituição que estava a ser dada.

No final, Paulo Sérgio explicou o que se passou: "Responsabilidade minha, o auxiliar não tem nenhuma responsabilidade. Demos uma indicação, mudámos a ideia da substituição à última da hora, com o objetivo de 'que se dane, com dois lá na frente', mas o auxiliar já tinha a placa na mão e não foi informado, portanto era o Seck que devia ter ficado em campo."