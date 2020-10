Camaronês e com cláusula de 20 M€: eis o avançado que reforça o Portimonense

Anatole Abang, de 24 anos, reforça as opções atacantes de Paulo Sérgio.

Chama-se Anatole Abang, tem 24 anos e é camaronês: eis o ponta de lança que o Portimonense acaba de contratar.

Assinou por duas épocas, com uma de opção, e ficou com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Estava desempregado, ou seja, como jogador livre pode ser imediatamente inscrito e começar a jogar logo que Paulo Sérgio o entenda. Abang vem preencher uma posição em relativo défice no plantel, tanto mais que o treinador, mais do que uma vez, deu conta do propósito de reforçar a linha avançada.

A SAD tinha o jogador referenciado mas foi obrigada a fazer um jogo de paciência, já que o internacional camaronês era cobiçado por outros emblemas, de diferentes países. O trabalho de bastidores deu frutos e Abang deve chegar já amanhã a Portimão para fazer os testes médicos e iniciar os treinos.

O avançado chega do Sheriff, da Moldávia, clube em que marcou seis golos em 12 jogos, um deles nas qualificações da Champions League. Mas o seu passado como futebolista remonta ao Rainbow, no país natal, de onde deu o salto para os Estados Unidos e para o NY Red Bulls, no ano de 2015. De empréstimo em empréstimo, passou então pelo Hobro da Dinamarca, festejando o título de campeão da II divisão, e pelo SJK da Finlândia e Astra Giurgiu da Roménia. Voltou depois ao Red Bulls e a seguir esteve na China, no Nantong, antes de rumar ao Sheriff. Tem 1,88 m, pesa 72 kg e vai juntar-se a Fabrício, Vaz Té e Beto como armas de ataque.