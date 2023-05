Bryan Róchez, avançado do Portimonense, marca um ano depois

Primeiro golo do hondurenho nos algarvios, após quatro anulados e um penálti falhado.

Bryan Róchez marcou o primeiro golo com a camisola do Portimonense, após uma longa e penosa procura em fazer balançar as redes. Fê-lo quase um ano depois do último, que foi obtido ainda ao serviço do Nacional, em 15 de maio do ano passado, frente ao Feirense.

Agora, o ponta-de-lança, 28 anos, assegurou a conquista de um ponto no terreno do Casa Pia (1-1), quebrando também a malapata de ver golos anulados por indicação do VAR, num total de quatro, todos eles devido a foras de jogo de escassos centímetros.

Contratado para ser o goleador dos algarvios, Róchez, que vinha de 16 finalizações em 30 jogos pelos insulares, tardou a mostrar serviço e agora tem apenas mais três jornadas para brilhar, a começar já pela receção ao Benfica. O internacional hondurenho leva um golo e duas assistências nas 21 partidas em que Paulo Sérgio o lançou, oito das quais a titular. Muitas vezes deu sinais de ansiedade, quiçá porque o golo não aparecia, e, inclusive, falhou um penálti (Estoril).