Bruno Veríssimo lamenta derrota frente ao Estoril: "Tentámos mudar as coisas ao intervalo..."

Declarações de Bruno Veríssimo, treinador-adjunto do Portimonense, após a derrota por 2-0 na visita ao Paços de Ferreira, em jogo da 26ª jornada da Liga Bwin

Reação: ""Acho que a equipa manteve a atitude. Tentámos mudar as coisas ao intervalo, tentámos melhorar algumas coisas no aspeto tático, mas sofremos um golo a abrir a segunda parte e com isso as coisas não ficaram fáceis para nós".

Golos sofridos: "Perdemos com dois golos que são nossos erros, tanto no primeiro, que resulta de um ressalto, como no segundo".

Resposta à derrota: "A resposta vai ser a trabalhar seriamente, como tem sido sempre. Acredito que é com trabalho que se conseguem bons resultados e é também com trabalho que se consegue dar a volta aos maus resultados".