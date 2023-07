Bruno Veríssimo: "A sorte calhou para os de Leixões"

Bruno Veríssimo, adjunto do Portimonense

Redação com Lusa

Declarações do treinador-adjunto do Portimonense após o Leixões - Portimonense (0-0, 5-4 após grandes penalidades), da segunda eliminatória da Taça da Liga de futebol, que se realizou em Matosinhos:

Análise ao jogo: "A equipa trabalhou. Na primeira parte, sentimos algumas dificuldades, mas responderam muito bem às modificações. Isso deu resultado.

O que interessa é que trabalharam e deram o máximo. Depois, nas grandes penalidades, a sorte calhou para os de Leixões.

A primeira parte do jogo foi mais Leixões. A segunda foi mais Portimonense. O resto foi decidido no sorteio dos penáltis, mas estamos satisfeitos com os nossos jogadores por toda a entrega e trabalho".