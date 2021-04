Brilha no Portimonense e o agente diz: "Cláusula de 40 M€ é o valor objetivo"

Beto tem despertado atenções no Algarve.

Beto está em alta e é, por estes dias, o principal ativo de Portimonense em franca recuperação na Liga NOS.

O avançado cumpre a segunda temporada no emblema algarvio e, em 2020/21, já apontou nove golos em 23 jogos. Motivos que têm levado a que o jogador veja o seu nome associado a outros voos.

Em declarações à Antena 1, o empresário de Beto, Pedro Berjano, apontou para a cláusula de rescisão do dianteiro de 23 anos e garantiu que "só no final da época" haverá discussão sobre o futuro.

"Só no final da época discutimos o futuro. É o tipo de jogador que é considerado uma ave rara, especial, e tem de ser tratado como tal. Tem uma cláusula de 40 milhões de euros e esse é o valor objetivo. Tudo o resto depende do interesse do Portimonense e do melhor projeto para o jogador", começou por assinalar o agente, sem confirmar o interesse de outros emblemas portugueses:

"Não confirmo nem desminto. É muito rápido, fisicamente imponente, com características diferenciadoras e marca muitos golos. Acredito muito nos valores do trabalho e humildade. É uma pessoa bem formada, com valores, acredito que é um bom ponto de partida essencial. Tem dois sonhos, um já está concretizado, tornar-se profissional, o outro é ouvir o hino da Champions em campo. Faz parte dos sonhos querer estar em grandes competições", acrescentou Berjano, que vinca o compromisso de Beto com o Portimonense:

"Está totalmente focado no projeto do Portimonense, está muito bem enquadrado. Neste momento, o único objetivo é ajudar o Portimonense", rematou.