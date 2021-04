Beto negociado no fim da época: quatro clubes "vivamente interessados"

Avançado valoriza-se a cada ronda, mas a SAD não tem pressa de acertar a transferência inevitável.

A cotação de Beto disparou, com a obtenção de mais dois golos na vitória (1-5) sobre o Nacional, no terceiro bis da época do goleador do Portimonense. Contente está a SAD, que vê um dos principais ativos em constante valorização e, por isso mesmo, "não aceita sentar-se para negociar antes do fim da época".

A cláusula de rescisão do avançado, 23 anos, com vínculo até 2024, é de 40 milhões de euros e há quatro clubes "vivamente interessados" em contratá-lo, dois dos quais portugueses, sendo um deles o Sporting, como já foi escrito. Depois da goleada ao Nacional, apurou O JOGO junto da administração dos alvinegros, o telefone voltou a tocar.

A viver o melhor momento da carreira, Beto agarrou a titularidade no início de fevereiro. Vai nos 21 jogos, faturou por oito vezes - é o melhor marcador da equipa - e continua com a mesma humildade e entrega de sempre. "Esteve perto de ser um jogo perfeito. Os dois golos? Tenho de agradecer ao Moufi pelas duas assistências", atirou Beto, no final da partida.

Forte no ataque à profundidade e com uma disponibilidade física que impressiona, o ponta de lança, natural de Lisboa e também com nacionalidade guineense, tem progredido a olhos vistos. "Melhorou muito no posicionamento, no jogo de costas, nos predicados técnicos, na posse e na finalização", reconhece o treinador Paulo Sérgio, encantado por "ver gente com esta determinação a impor-se e ganhar o seu espaço". Do alto dos seus 1,94 metros, Beto agradece e retribui com golos.