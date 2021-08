"Beto? Não vou perder energia com aquilo que não controlo"

Treinador Paulo Sérgio quer Portimonense a "impor o seu jogo" na receção ao Paços de Ferreira

O treinador Paulo Sérgio disse que o Portimonense irá procurar impor o seu modelo de jogo "para não ser surpreendido" na receção ao Paços de Ferreira, no domingo, na quarta jornada da Liga Bwin.

"Reconhecemos as qualidades do Paços de Ferreira e trabalhámos para estarmos preparados para não sermos surpreendidos e procurar impor o nosso jogo", apontou o técnico na antevisão da partida.

Paulo Sérgio reconheceu que o Paços de Ferreira é uma equipa com "muita qualidade e que pouco mexeu em relação à época anterior, mas que se reforçou e bem".

"É uma equipa com muita qualidade e os resultados obtidos até agora, é mérito dos opositores que eles defrontaram. Não olhamos para os resultados do Paços [de Ferreira], porque sabemos que é uma boa equipa e é para isso que temos de estar preparados", sublinhou.

Questionado sobre o afastamento do avançado Beto, alvo de um processo disciplinar depois de manifestar o desejo de abandonar o clube, o treinador referiu que não pode contar com o jogador e que "outro jogará no lugar dele".

"É naqueles que temos na nossa mão que temos de confiar e motivar para fazer bem o trabalho. Não tenho nada a dizer sobre o Beto e não vou perder energia com aquilo que não controlo", avançou.

Contudo, adiantou, que a ausência do avançado "é uma oportunidade e uma janela aberta para outros jogadores, e será ótimo que a saibam agarrar".

Sobre os reforços anunciados, o defesa internacional marroquino Achraf Lazaar e o avançado japonês Shoya Nakajima, Paulo Sérgio considerou que são jogadores que "acrescentam qualidade ao grupo, para o tornar mais competitivo e melhorar o que é a qualidade de jogo".

O Portimonense anunciou hoje que o médio Ewerton, jogador vendido pelos algarvios ao FC Porto e que na época passada esteve emprestado pelos portistas aos algarvios, vai continuar ligado ao Portimonense.

O jogador desvinculou-se do FC Porto e assinou pelos algarvios por três épocas, ficando com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, indicou o presidente da SAD do Portimonense.

Rodiney Sampaio anunciou ainda a saída do médio iraniano Jafar Salmani, jogador que vai regressar ao seu país para representar o Esteghlal.

O Portimonense, sexto classificado, com seis pontos, defronta o Paços de Ferreira, 13.º, com três, no domingo, às 20:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.