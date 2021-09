Beto feliz na Udinese, revela o agente: "Os primeiros dias foram bons, está a adorar"

O presente "fala" italiano e o goleador "está a adorar", consciente de que é preciso muito trabalho para vingar numa liga top cinco da Europa. "Vai chegar muito longe", acredita o empresário que o representa

Paulo Regula, o agente que concretizou a transferência de Beto para a Udinese, garantiu a O JOGO que o avançado "está profundamente grato ao Portimonense, que o projetou, às pessoas que acreditaram nele, ao treinador, à equipa e aos adeptos que sempre o apoiaram".

O antigo médio, que representou, entre outros, Vitória de Setúbal, Naval e Olhanense, referiu que "o Beto fala constantemente nisso e deseja todo o sucesso" ao clube que o lançou na alta roda do futebol.

Os problemas que caracterizaram os últimos dias do goleador em Portimão foram de certo modo ultrapassados com o pedido de desculpa aos dirigentes e a Paulo Sérgio. Agora, o presente "fala" italiano. "Os primeiros dias foram bons. Ainda é tudo recente, mas o Beto fez os exames médicos, já treinou e foi bem recebido por todas as pessoas. Está a adorar. É uma mudança significativa, note-se, porque vai jogar numa liga top cinco da Europa", prosseguiu Regula, falando de uma "reação e adaptação positivas" do goleador, que ficou a viver num hotel, com o primo que o acompanha, enquanto não escolhe um apartamento.

"O Beto pensa no dia a dia e promete trabalhar cada vez mais. Quer evoluir e tem a perfeita noção do onde quer chegar e como lá quer chegar. É um jovem bastante focado, confiante e também realista", salienta o agente. Pronto para encontrar concorrência dentro do próprio plantel, o avançado deve ser apresentado oficialmente pelo clube no decorrer desta semana. Por agora, elogia os novos companheiros de equipa e destaca a presença de alguns brasileiros, o que sempre facilita em termos de idioma.

Pessoalmente, Paulo Regula revela um sentimento de orgulho por ter contribuído para esta "mudança na vida do Beto". O agente, de 32 anos, contou ter sido contactado pelo primo do jogador, de quem é amigo, no sentido de ajudar à transferência: "O Beto tinha enorme vontade de dar este passo. Trouxe a proposta, que foi do seu agrado, e depois tudo se concretizou. Temos confiança de que vai chegar muito longe".