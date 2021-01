Beto e o polémico lance com Vlachodimos: ""Foi penálti, porque houve um toque"

Beto foi o autor do remate que resultou no autogolo do jogo com o Benfica e insiste que sofreu falta ná área, não punida.

A bola ainda foi desviada por Gilberto, antes de entrar na baliza, mas ninguém pode tirar a Beto o mérito de ser o principal obreiro do golo do Portimonense na Luz. O longilíneo avançado já havia faturado no Dragão, parecendo, pois, talhado para assustar os "grandes", ainda que não seja a primeira opção de Paulo Sérgio na linha de ataque.

Beto foi já utilizado em sete dos 11 jogos do campeonato, e agora, frente ao Benfica, entrou ao intervalo, rendendo Fabrício, contribuindo para uma segunda parte em que os algarvios estiveram quase sempre por cima.

"A meio do jogo senti que podíamos fazer qualquer coisa. Até me interroguei porque não estávamos a jogar assim desde o início. O golo? Sim, é autogolo, a bola até era capaz de ir para fora", reconhece o jogador, que procurou cumprir o que o treinador lhe pedira. "Disse-me para fazer o meu jogo e dar trabalho aos defesas do Benfica. Para ajudar a equipa e estar tranquilo".

E ajudou mesmo, tanto que foi também protagonista do lance com Vlachodimos, na alegada grande penalidade que terá ficado por assinalar. "É penálti. Não provoquei o contacto nem tive tempo de lá deixar o pé, porque existe um toque que me derruba", vinca o avançado.

Beto, um jovem de 22 anos, cumpre a segunda temporada em Portimão, oriundo do Olímpico do Montijo. Na época passada destacou-se na equipa de sub-23, obtendo 13 golos em 22 jogos, o que lhe valeu a chamada ao conjunto principal, mas é agora que surge em melhor plano, prometendo mesmo lutar por um lugar no onze titular epassar a ser opção principal para o treinador.

"A situação é complicada, mas vamos dar a volta. Todos temos a noção de que com duas vitórias saltamos logo para um lugar intermédio. Confio nos meus colegas e, todos juntos, com trabalho árduo, a recuperação será uma realidade", afiança Beto, que nem encontra muitas explicações para a última posição da tabela. "São erros nossos, é falta de sorte, enfim, acho que é um bocado de tudo", desabafa, a concluir.