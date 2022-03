"Benfica? Foi um jogo tremendo, dos melhores de sempre e fica na minha memória"

O defesa Fali Candé acredita que os seus ex-companheiros vão repetir a vitória da primeira volta.

À distância, mas com o coração em Portimão. É assim que Fali Candé se prepara para acompanhar a receção ao Benfica, no próximo sábado, um jogo que lhe traz gratas recordações, sobretudo pelo nome do adversário, já que, na primeira volta, os algarvios triunfaram na Luz, com Fali a cumprir os 90 minutos.

"Os rapazes vão estar motivadoás e à altura da exigência! Ganhámos lá, foi fantástico. E se defrontar um grande dá sempre uma motivação extra, agora essa dose de moral aumenta ainda mais", considera o internacional pela Guiné-Bissau, que em janeiro se transferiu para o Metz.