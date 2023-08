Barcelos entra na lista de "desgraças" do Portimonense

Excetuando com Benfica e FC Porto, a derrota contra o Gil Vicente foi a mais pesada que o Portimonense sofreu na era Paulo Sérgio.

A goleada sofrida pelo Portimonense em Barcelos entra diretamente para a lista das mais pesadas desde que Paulo Sérgio está no comando do plantel dos algarvios. Só uma vez, na temporada 2021/22, no célebre jogo em que entre lesões, castigos e opções a equipa apresentou-se muito desfalcada no Dragão e perdeu 7-0, o registo foi pior.

De resto, menção para duas derrotas com o Benfica, ambas por 5-1, uma em 2020/21 (na Luz) e outra na época passada (em Portimão). Este "atropelamento" de 5-0, ante o Gil Vicente, vai assim para os destaques negativos, inclusive por ter sido averbado com um adversário do "mesmo campeonato".