Aylton Boa Morte deixa Portimonense e ruma aos Emirados Árabes Unidos

O avançado Aylton Boa Morte vai jogar no Khor Fakkan.

Aylton Boa Morte vai jogar nos Emirados Árabes Unidos nas próximas duas épocas e meia, depois de o Portimonense ter chegado a acordo com o Khor Fakkan.

O extremo, que antes tinha sido cobiçado pelo Al Ittihad Kalba, do mesmo país, acabava contrato com os algarvios no final da presente temporada, e, até agora, era o melhor marcador da equipa, com oito golos. Aliás, desde que chegou a Portimão, em 2018/19, Aylton foi sempre primeira escolha no ataque alvinegro.

O contrato é aliciante, do ponto de vista financeiro, pelo que a SAD acabou por satisfazer as pretensões do jogador, de 28 anos, inclusive como "um prémio pelos serviços prestados". As verbas envolvidas no negócio não foram, para já, reveladas.