Avançado brasileiro reforça Portimonense

Trata-se de um jovem ponta-de-lança que deu nas vistas no torneio de sub-20, ao apontar sete golos em dez jogos

O avançado Pedro Acácio, 19 anos, está a caminho do Portimonense, segundo divulgou o Canaã, clube da II Divisão do campeonato baiano (Brasil) de onde se transfere.

Trata-se de um jovem ponta-de-lança que deu nas vistas no torneio de sub-20, ao apontar sete golos em dez jogos. Com chegada prevista para o final do mês, Pedro Acácio está apontado aos sub-23.