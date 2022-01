Ausência de reforços preocupa Paulo Sérgio e até a conferência foi cancelada

Treinador não fez a antevisão do jogo com o Tondela e tem dois jogadores castigados e mais algumas dúvidas, depois de ter visto sair Aylton e Fali Candé.

A conferência de Imprensa de Paulo Sérgio, de antevisão ao jogo desta tarde com o Tondela, foi cancelada, praticamente à última hora, sem uma explicação mais detalhada. O treinador terá preferido não fazer declarações, sabe O JOGO, e a principal razão poderá estar relacionada com um certo desagrado, que vem dando mostras, por não ver solucionados os pedidos para reforçar a equipa, sobretudo agora, depois de perder Aylton Boa Morte e Fali Candé, dois jogadores que eram titulares - o avançado detém o estatuto de melhor marcador - e que rumaram aos Emirados Árabes Unidos e a França, respetivamente.

Paulo Sérgio estava à espera, na circunstância, de uma resposta assertiva da SAD, mas, com o mercado praticamente a fechar, continua sem novidades. Um dos pedidos, já antigo, é referente à necessidade de um ponta-de-lança, posição em défice desde a saída de Beto para os italianos da Udinese.

Os problemas avolumaram-se agora, com Pedrão e Lucas Fernandes suspensos por um jogo e Willyan lesionado, isto além das transferências já citadas de Aylton e Fali Candé. Nem a chegada de Welinton, que regressou após empréstimo, terá deixado o técnico mais tranquilo.

A SAD tem repetido que está atenta ao mercado, mas, ao mesmo tempo, confirma algumas dificuldades em garantir o concurso dos alvos desejados, que são, ao que tudo indica, demasiado caros para o seu bolso. Seja como for, os responsáveis estão a desenvolver os derradeiros esforços para colmatar as posições mais carenciadas, quer no eixo do ataque, quer nas laterais defensivas. Paralelamente a este trabalho, continuam a chegar abordagens por vários jogadores do atual plantel.