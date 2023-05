Aponza certo na pré época do Portimonense

Formado no Berço, o avançado colombiano está emprestado ao Covilhã, marcou três golos nos dois últimos jogos e tem contrato com os algarvios até 2025

O avançado colombiano Aponza vai voltar ao Portimonense, no fim da atual campanha, para fazer a pré-época com os algarvios, com quem tem contrato até 2025.

Emprestado ao Covilhã, marcou três golos nos dois últimos jogos e foi o principal responsável pelos seis pontos ganhos pelos serranos, que assim ganharam novo ânimo para procurar garantir a permanência na Liga SABSEG.

Aponza foi formado no Berço, clube de Guimarães que disputa o Distrital de Braga e que apostou então num jovem desconhecido, que foi contratar ao América de Cali. O avançado cedo deu nas vistas e foi destaque, justificando o convite do Portimonense. Aponza estreou-se na época passada no escalão principal e participou em 22 jogos (um golo e duas assistências) pelos algarvios, que, contudo, resolveram emprestá-lo para ganhar mais "calo" e rodagem. O jovem, de 23 anos, cresceu e amadureceu e está pronto para regressar, sendo certo que alguns clubes nacionais e estrangeiros, nomeadamente japoneses, já mostraram interesse nos seus serviços.