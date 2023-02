Portimonense mais sereno vai a Guimarães para continuar a crescer, refere o treinador da equipa algarvia, Paulo Sérgio

O treinador do Portimonense disse que a sua equipa, mais serena depois do regresso às vitórias na I Liga, quer continuar a crescer na deslocação de sábado a casa do Vitória de Guimarães.

"Todas as vitórias têm uma importância grande. É atrás disso que andamos todos. [A vitória sobre o Paços de Ferreira] traz mais serenidade, mais positividade. As vitórias ajudam sempre e é em cima disso que queremos continuar a crescer, integrar quem chegou, numa boa atmosfera e a pensar positivo", disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 20.ª jornada.

Na última ronda, a vitória caseira sobre o Paços de Ferreira (1-0), com golo do reforço de inverno Maurício, aos 90+8 minutos, permitiu acabar com um jejum de seis jogos sem ganhar no campeonato.

Depois de "sofrer demasiados" golos (oito no total) nas duas partidas anteriores, frente aos pacenses o técnico do Portimonense voltou a apostar no sistema com três centrais, que admitiu ter continuidade.

"Apesar das novidades que o mercado nos trouxe, não adicionámos extremos e, portanto, este modelo pode assentar melhor com aquilo que temos à nossa disposição", referiu.

Cinco das 11 contratações garantidas em janeiro já se estrearam pelos algarvios, mas Paulo Sérgio considera que é preciso "dar tempo ao tempo e ir à procura do que quem chegou possa acrescentar".

"Alguns precisam do seu tempo, do seu espaço e é isso que vamos fazer paulatinamente. A sua chegada ajuda até a que os que já cá estavam melhorem, porque a competitividade [no plantel] traz isso", acrescentou.

Em relação ao adversário de sábado, o treinador do Portimonense sustentou que se trata de "uma equipa com qualidade, um clube grande e um estádio com uma massa adepta que ajuda bastante as suas cores", pelo que a sua equipa terá pela frente "mais uma batalha, mais um teste difícil".

"Enorme respeito pelo Vitória - clube de que me orgulho muito ter servido -, que tem um modelo bem implementado desde início. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas propomo-nos ir lá lutar pelos três pontos, como é óbvio", finalizou Paulo Sérgio.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 30 pontos, recebe no sábado o Portimonense, 11.º, com 23, em jogo marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, às 20.30, com arbitragem de João Pinheiro (Associação de Futebol de Braga).