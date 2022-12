Não se afigura como provável que seja reintegrado na equipa principal.

Afastado do plantel principal devido a divergências com a administração da SAD por causa da renovação do contrato, como O JOGO já referiu, o extremo Anderson segue por agora a sua preparação com o plantel sub-23, até se "definir o que é bom para o clube e para o jogador".

