Alemães e italianos à pesca por dois jogadores do Portimonense

Samuel Portugal e Willyan continuam na mira do Bayer Leverusen e do Atalanta



O defesa central Willyan e o guarda-redes Samuel voltaram a ser observados por clubes estrangeiros, na sequência do interesse que se reporta à época passada, durante a qual foram várias as abordagens, junto da SAD, embora nenhuma delas totalmente convincente.

Desta feita, os emissários enviados pelos alemães do Bayer Leverkusen e pelos italianos do Atalanta estiveram atentos à exibição da dupla no jogo do passado domingo, frente ao Estoril, que, como se sabe, nem correu de feição aos algarvios, que saíram derrotados por duas bolas sem resposta.

Willyan está referenciado no mercado germânico e no transalpino e a cobiça, sabe O JOGO, tem aumentado esta temporada, já que não só é titular absoluto como ainda ganhou o estatuto de capitão.

Samuel Portugal, por sua vez, que voltou a fazer manchetes com a exibição no Estádio da Luz, é seguido particularmente por italianos, sendo agora o Atalanta o emblema na "pole position".