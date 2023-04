"Ainda esta semana, o Guardiola jogou com quatro centrais e ganhou ao Bayern..."

O Estoril, 15.º classificado, com 25 pontos, recebe no sábado o Portimonense, 14.º, com 27, em jogo marcado para o Estádio António Coimbra da Mota, às 15h30, com arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

O treinador do Portimonense apelou esta sexta-feira à concentração e competência da sua equipa na deslocação de sábado ao terreno do Estoril, para a 28.ª jornada da I Liga.

"O jogo vale três pontos. E são esses três pontos que vamos procurar conquistar, respeitando a qualidade e valor do adversário. Como sempre, preparamos os jogos a pensar em conquistar os pontos, e o que mais desejamos é estar concentrados e ter a competência para interpretar o plano de jogo para podermos sair felizes no final", disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida.

Com o Portimonense a atravessar um ciclo de seis jogos sem ganhar na I Liga -- a equipa algarvia empatou na receção ao Rio Ave (2-2), na última jornada, depois de cinco derrotas consecutivas --, o técnico recusou "perder energias" sobre o passado recente.

"A equipa tem sempre trabalhado muito. Essas derrotas pela margem mínima, com Sporting e FC Porto pelo meio e também uma derrota com duas grandes penalidades desperdiçadas, é muita coisa para a qual podemos olhar, mas não podemos mudar o passado e não queremos perder energias com o passado", sublinhou.

Paulo Sérgio antecipou "mais um fim de semana duro" em que espera ter os jogadores "muito focados" no objetivo e a procurar "com toda a dedicação" a vitória frente a um rival direto na luta pela manutenção.

Questionado sobre as mudanças táticas que permitiram à equipa anular uma desvantagem de dois golos na partida com os vila-condenses, o técnico vincou que "os sistemas são todos bons" e que a forma como são interpretados no terreno "é que podem dar os frutos" pretendidos ou não.

"Recordo que ainda esta semana, o [Pep] Guardiola [treinador do Manchester City] jogou com quatro centrais e ganhou ao Bayern e ninguém o questionou por tal, muito provavelmente porque ganhou. E quando assim é... Já fiz isso aqui no passado, salvo erro com o Benfica, jogando em 4-4-2, e a crítica existiu. Portanto, tudo depende do resultado final", acrescentou.

O Estoril, 15.º classificado, com 25 pontos, recebe no sábado o Portimonense, 14.º, com 27, em jogo marcado para o Estádio António Coimbra da Mota, às 15h30, com arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.