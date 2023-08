Adjunto do Portimonense após derrota por 5-0: "Tudo a ver com eficácia"

Declarações de Bruno Veríssimo, no final do encontro com o Gil Vicente (5-0)

Reação ao desaire: "Entrámos bem na primeira parte. Fomos a primeira equipa a ter ocasiões. Tivemos oportunidades mais do que suficientes para "inaugurarmos o marcador". Depois aparece um penálti [para o Gil Vicente]. Na primeira parte, tudo tem a ver com eficácia. Quanto à segunda parte, umas vezes ganha-se e noutras tem de se aprender. No próximo jogo, queremos dar uma imagem diferente. Normalmente, a nossa equipa é bastante organizada. Hoje, falhou algo. O trabalho é que vai fazer com que melhoremos".