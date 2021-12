Declarações do jogador do Portimonense, no final do encontro com o FC Porto (0-3)

Jogo: "Não podemos facilitar. O FC Porto tem uma equipa muito boa. Facilitámos num pormenor, deu golo. Agora, é trabalhar."

Entrada: "Entrámos muito bem, estávamos por cima, colocámos a nossa identidade. A primeira parte podia dar para os dois lados, deu para o Futebol Clube do Porto."

Futuro: "A equipa está com confiança. Vamos continuar a trabalhar."