"A capacidade de superação é fundamental num grupo como o nosso"

Portimonense visita o Famalicão na sexta-feira, às 20h45, em jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador do Portimonense disse esta quinta-feira que espera ver a sua equipa manter na deslocação de sexta-feira ao terreno do Famalicão a "boa resposta" dada recentemente na Liga Bwin, com duas vitórias caseiras garantidas nos descontos.

"As vitórias ajudam em tudo. A capacidade de superação, de acreditar, é fundamental num grupo com as características do nosso. Podemos, por vezes, fazer umas coisas mais bem feitas do que outras, mas a entrega, atitude, caráter, ambição e determinação de lutar pelos pontos são inegociáveis. A equipa deu essa boa resposta e é nesse sentido que queremos continuar", afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 22.ª ronda.

Nas duas conquistas recentes em Portimão, frente a Paços de Ferreira (1-0) e Marítimo (2-1) - pelo meio, a equipa sofreu um desaire em casa do Vitória de Guimarães (1-0) -, alguns dos reforços que chegaram em janeiro assumiram papel de destaque, nomeadamente o médio Maurício, que já leva dois golos.

"Não foram menos importantes os [jogadores] que iniciaram [os jogos]. Faz parte do processo. Iniciamos os jogos com uma ideia, o adversário tem mérito - não jogamos sozinhos - e, a dada altura, é importante ter soluções para poder alterar as coisas. Foi importante a resposta de quem jogou de início e de quem entrou durante o jogo. Fundamentais são todos, mesmo aqueles que ainda não tiveram oportunidade", sublinhou o técnico.

Satisfeito por ter "boas dores de cabeça", Paulo Sérgio acrescentou que alguns dos 11 reforços contratados na janela de inverno ainda estão a ganhar ritmo competitivo.

"Muita gente estava sem competir. Temos estado a fazer trabalho aturado e diferenciado para conseguirmos que venham ao melhor das suas capacidades para mostrar tudo aquilo que é o seu futebol, integrados nas ideias coletivas do grupo. Isso não se faz de um dia para outro. Estou certo, apesar das respostas positivas que já vamos tendo, de que têm ainda mais para mostrar e dar ao grupo", apontou.

No terreno do Famalicão, a equipa algarvia espera continuar a "encontrar o caminho dos pontos e das vitórias", mas "cada semana tem a sua história", referiu Paulo Sérgio.

"[O campeonato] é uma maratona e todas as equipas têm semanas mais agradáveis do que outras. Nós queremos permanecer nesse quadro de semanas agradáveis e isso só se consegue com resultados", prosseguiu.

O adversário de sexta-feira, separado apenas por dois pontos, "é uma equipa recheada de bons valores e muito bem orientada" por João Pedro Sousa, destacou o técnico da equipa de Portimão.

"Está também na briga connosco, estamos ali todos muito próximos. Sabemos que vamos ter uma tarefa difícil, também pelo público que apoia muito a sua equipa. Será mais uma batalha difícil, mas vai ser difícil também para o Famalicão", prognosticou.

O avançado brasileiro Welinton Júnior, que marcou o golo da vitória sobre o Marítimo (2-1), estará ausente por castigo.

"Esperemos - e é nossa forte convicção - que quem o vá substituir vai saber estar à altura e vai aproveitar bem uma oportunidade. É destas coisas de que os grupos são feitos", concluiu Paulo Sérgio.

O Famalicão, 12.º classificado, com 24 pontos, recebe na sexta-feira o Portimonense, oitavo com 26, em jogo marcado para as 20h45, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Fábio Veríssimo (Associação de Futebol de Leiria).