Yony González no hospital após sair de maca e com colar cervical

Jogador do Portimonense em observações no hospital após pancada na cabeça

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, explicou no final do empate (2-2) com o Rio Ave o que se Yony González. O avançado foi substituído aos 68 minutos, tendo saído de maca e com colar cervical.

"Levou uma pancada na cabeça numa disputa. Víamo-lo algo atrapalhado, mas dava sinais positivos, ficámos algum tempo na dúvida, mas o doutor estava preocupado e resolvemos tirá-lo", disse o treinador da equipa algarvia.

"Está no hospital para ser observado e não temos notícias até ao momento", conclui na sala de imprensa.