Theodoro Fonseca irónico com arbitragem: "Excelente, merece nota 10"

Acionista principal do Portimonense falou após o empate (1-1) com o Paços de Ferreira.

Theodoro Fonseca, o acionista principal do Portimonense, reagiu com ironia aos lances das grandes penalidades ocorridas já no tempo de compensação do jogo entre o Portimonense e o Paços de Ferreira.

"Arbitragem? Não tenho nada a contestar. Foi uma arbitragem excelente, que merece nota 10. Realmente, foram dois penáltis claríssimos, um para cada lado", comentou a O JOGO, sem querer dizer mais nada, mas o alvo parece (também) ser Hugo Miguel, que esteve no VAR e que levou o árbitro Vasilica a alterar duas decisões antes tomadas.

O treinador Paulo Sérgio, na conferência de imprensa, mostrou-se também desencantado com a anulação da grande penalidade que favorecia os algarvios, falando de um movimento deliberado que era suscetível de grande penalidade, que, "se tivesse sido marcada, como se impunha, já não haveria o lance seguinte na nossa área".