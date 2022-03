Votação do Sindicato dos Jogadores: Nuno Santos eleito o melhor jovem em fevereiro

Médio do Paços superou Fábio Vieira e Gonçalo Ramos.

Nuno Santos, médio do Paços de Ferreira, foi eleito o melhor jogador jovem da Liga Bwin em fevereiro, numa votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores.

O médio de 23 anos, que se encontra cedido pelo Benfica, somou 14,18% dos votos, seguido por Fábio Vieira, do FC Porto, com 12,68%, e por Gonçalo Ramos (Benfica), que conquistou 11,23% das preferências.

Nos três jogos que Nuno Santos realizou no período em questão, marcou na vitória por 2-1 sobre o Vizela. Foi também titular no empate a uma bola com o Portimonense e na vitória por 2-0, no Jamor, sobre o Belenenses.