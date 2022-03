"Vitinha parece uma pulga que não pára"

ENTREVISTA > O Paços de Ferreira já defrontou o FC Porto por duas vezes esta temporada e Nuno Santos viu o médio dos azuis e brancos a fazer a diferença no miolo

O jogo contra o FC Porto ainda está bem fresco na memória de Nuno Santos, que não hesita em afirmar que foi a equipa mais complicada que o Paços de Ferreira defrontou até ao momento.

Qual foi a equipa mais difícil que apanharam até agora?

-Diria que o FC Porto. O Tottenham também tem uma grande equipa, mas quando jogámos contra eles não estavam na melhor forma. Quando se defrontam equipas deste calibre, ao mínimo erro a probabilidade de sofrermos golos é grande. Acho que o jogo contra o FC Porto foi prova disso. Não acho que tenhamos feito um jogo mau, longe disso, mas fomos castigados por cada erro que cometemos a nível individual e coletivo. Saiu caro. Jogadores com a qualidade dos do FC Porto aproveitam mais facilmente essas oportunidades. Pressionam muito e, depois, em posse e, com o dedo do Vitinha, são fortíssimos na construção ofensiva. Além disso, tanto em apoio como em profundidade, têm jogadores com qualidade para executar todos os planos. Se calhar é por aí que se destacam mais do que os outros.