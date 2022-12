Vasco Seabra rejeita o Paços de Ferreira

Vasco Seabra, treinador do Moreirense

Técnico de 39 anos já orientou o emblema, mas nesta altura não pensa no regresso

O Paços de Ferreira procura ainda encontrar um treinador para suceder a José Mota e, segundo O JOGO apurou, Vasco Seabra, um dos preferidos da Direção dos castores, já informou o clube que não está interessado nessa possibilidade, rejeitando orientar o atual último classificado da Liga Bwin.

O técnico de 39 anos, que esta temporada passou em apenas cinco jogos pelo banco do Marítimo, esteve no passado ligado ao Paços de Ferreira durante seis temporadas - primeiro no futebol de formação, depois como adjunto e por fim como treinador principal - mas, apesar de se encontrar livre, nesta altura prefere aguardar por uma proposta diferente para regressar ao trabalho.