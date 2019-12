Um aviso ao Braga na hora da decisão: "Até podem chover pinhas"

Pepa quer levar o Paços de Ferreira à final four da Taça da Liga e retira importância às condições meteorológicas.

Pepa abordou o jogo deste domingo hoje com o Braga e começou por desvalorizar o último confronto para o campeonato, em que o Paços venceu 1-0.

"Este é um jogo num contexto diferente, não há qualquer vantagem, até porque as equipas se conhecem muito bem. A necessidade de só nos interessar a vitória, por si só, também dá um cariz que nada tem a ver com o último confronto. Espero um Paços muito diferente em relação ao jogo da Taça de Portugal. Para nós, este jogo é uma final, que nos pode dar um feito histórico com a passagem à final-four desta competição. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para vencer o jogo e, se o Braga for superior dentro das quatro linhas, daremos os parabéns e desejaremos uma boa fase final ao nosso adversário", disse o técnico dos castores.

Pepa não transporta a vitória do último jogo em Braga para o encontro de hoje, mas garante que este vai ser encarado como uma final e que os jogadores sabem que a história é já ali...

Sobre as condições atmosféricas que pode vir a encontrar, Pepa não deu importância. "O tempo e o estado do terreno para nós é indiferente, até podem chover pinhas, nós vamos deixar tudo em campo. Temos de nos adaptar ao estado do terreno logo no início do jogo e não como fizemos contra o Espinho, em que demorámos nessa adaptação. Depois, o jogo é que vai pedir o que temos de fazer. Não treinámos no campo a semana toda e houve jogo na quarta-feira, mas esperamos que pare de chover e que o relvado esteja em boas condições."

Pepa esconde a estratégia e não avança se vai ou não jogar com dois avançados: "Não é por jogarmos com dois pontas de lança que vamos jogar melhor; a dinâmica do jogo não é estática nem fechada. Não é por isso que somos mais ou menos ofensivos, temos é de pensar em ganhar o jogo independentemente da estratégia que vamos pôr em prática."