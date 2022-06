Um adeus de peso ao Paços de Ferreira após sete anos no clube

Marco Baixinho vai prosseguir a carreira noutras paragens.

O Paços de Ferreira não irá contar na próxima época com o seu capitão Marco Baixinho. O defesa central ainda chegou a conversar com os responsáveis pacenses, mas as abordagens não chegaram a bom porto e o jogador vai encarar propostas mais vantajosas que chegam do estrangeiro.

Com quase 33 anos, Baixinho procura escolher a melhor opção para assinar um contrato mais vantajoso financeiramente.

Entrou no Paços de Ferreira em 2015 e após sete anos vê terminada a sua carreira no clube que mais notoriedade lhe deu, ao ponto de se tornar mesmo o capitão de equipa. Na última época realizou 32 jogos, sendo 31 deles como titular.