"Tudo o resto que aconteceu nas decisões-chave... Foi esquisito"

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, comentou a derrota por 1-0, em Alvalade, frente ao Sporting.

Exibição e arbitragem: "As primeiras palavras vão para os jogadores. Grande jogo, grande intensidade, muita qualidade. Se me perguntasse se o empate era justo, não era justo. Era a vitória do Paços de Ferreira. Saímos frustrados por não levar pontos, mas com um orgulho enorme com o que foi feito. Em termos estratégicos, estivemos muito subidos na primeira parte, mas corrigimos e só temos de estar orgulhosos. Em relação a tudo o resto que aconteceu dentro do campo nessas decisões-chave, não tenho tempo a perder com isso. A revolta foi na qualidade, na intensidade e na entrega. Tudo o resto foi esquisito, mas é preparar já o próximo jogo. Com esta qualidade e com esta intensidade. Foi um orgulho enorme o que fizeram dentro de campo".

Penálti revertido: "Foi penálti claro. Pronto, não vou alongar-me mais sobre isso".

Mudanças em relação ao Rio Ave: "A gestão deve-se, acima de tudo, ao grupo de trabalho e aos jogadores, porque temos de ver isto num ciclo de três jogos e o mais crítico é sempre o terceiro, que será na quarta-feira, com o Belenenses, porque surge num curto espaço de tempo. São os jogadores que me oferecem estas opções e são eles que fazem por merecer jogar. Não tem nada que ver gestão a pensar num determinado jogo, mas sim no jogo seguinte, que era este. E a resposta foi fantástica".