Treinador Vítor Martins recusa trocar o Leixões pelo Paços de Ferreira

Negócio envolvia também a transferência de Ben Traoré, mas os castores não chegaram aos valores exigidos pela SAD matosinhense

O Paços de Ferreira continua no mercado à procura de treinador e recebeu nos últimos dias outra resposta negativa. Vítor Martins, atual técnico do Leixões, de 36 anos, não quis trocar o clube de Matosinhos pelos pacenses, que se encontram neste momento no último lugar da classificação da I Liga.

Atual 10.º classificado da II Liga e com carreira interessante na Taça da Liga, falhando o apuramento na última jornada com uma derrota em Santa Maria da Feira que travou uma impressionante série de 13 desafios consecutivos sem perder, o Leixões recebeu uma abordagem formal para libertar o seu treinador de imediato, num negócio que envolvia ainda a transferência do médio Ben Traoré para a Mata Real. No entanto, a proposta não chegou aos valores exigidos pela SAD matosinhense, que tem em mãos outras ofertas pelo costa-marfinense.

Vítor Martins ficou sensibilizado com o convite, mas optou por continuar o seu projeto no Leixões, pesando, segundo O JOGO apurou, fatores diversos, desde a boa carreira que a equipa está a realizar e também o facto de o Paços de Ferreira estar numa posição muito delicada no Campeonato.